Электромобиль рухнул на пляж под Калининградом

Светлана Поставничая. Прогулочный электромобиль при резком повороте опрокинулся на променаде города Зеленоградска Калининградской области. Он ударился о металлический забор и рухнул на пляж, сообщила глава пресс-службы регионального УМВД

По её словам, в результате инцидента все живы, но одна женщина получила сильный ожог от аккумуляторной кислоты и сейчас находится в тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости.

В настоящий момент на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы.

Свою роль мог сыграть сильный боковой ветер, но во всём сейчас разбираются следователи, — подчеркнула представитель ведомства.