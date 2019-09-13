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Электромобиль рухнул на пляж под Калининградом 

News.ru + ещё 10 2 часа назад
Электромобиль рухнул на пляж под Калининградом
Фото: 39.мвд.рф
Прогулочный электромобиль при резком повороте опрокинулся на променаде города Зеленоградска Калининградской области. Он ударился о металлический забор и рухнул на пляж, сообщила глава пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.
По её словам, в результате инцидента все живы, но одна женщина получила сильный ожог от аккумуляторной кислоты и сейчас находится в тяжёлом состоянии, передаёт РИА Новости.
В настоящий момент на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы.
Свою роль мог сыграть сильный боковой ветер, но во всём сейчас разбираются следователи, — подчеркнула представитель ведомства.
Ранее News.ru писал, что врачи рассказали о состоянии пострадавших, которые ранее попали в ДТП с участием электромобиля Tesla и эвакуатора «ГАЗель» на МКАД.
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ДТП , Tesla , Светлана Поставничая , МВД , РИА Новости
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