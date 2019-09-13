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Безупречный полицейский начальник устроил крупное ДТП под Москвой 

Lenta.ru 3 часа назад
Безупречный полицейский устроил крупное ДТП
Фото: ТРК «Звезда»
Исполняющий обязанности начальника отдела полиции в Подмосковье устроил ДТП. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает «Московский комсомолец».
По данным газеты, инцидент произошел 11 сентября на Носовихинском шоссе. Как уточнил очевидец ДТП, подполковник, будучи в форме и на служебной машине, пересек сплошную полосу на скорости «100-120 километров в час при 60 допустимых» и врезался в его автомобиль. Транспорт сотрудника полиции отнесло на десятки метров, при этом он сбил семь деревьев.
Своему руководству полицейский сообщил, что ему стало плохо из-за семейных проблем, поэтому перед отъездом с работы он выпил корвалол. Дорожным инспекторам мужчина объяснил, что аварию спровоцировал другой водитель, который не включил поворотные фары.
В настоящее время полицейский находится на больничном. Отмечается, что на его счету почти 30 лет безупречной службы в правоохранительных органах.
11 сентября сообщалось, что старший следователь по особо важным делам главного следственного управления ГУ МВД по Москве погибла в ДТП под Воронежем. Подполковник полиции ехала на пассажирском сиденье автомобиля Mercedes. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки Isuzu.
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Комментарии3
ДТП , Isuzu , МВД , Московский комсомолец
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