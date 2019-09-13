Безупречный полицейский устроил крупное ДТП

Безупречный полицейский начальник устроил крупное ДТП под Москвой

Исполняющий обязанности начальника отдела полиции в Подмосковье устроил ДТП. Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, инцидент произошел 11 сентября на Носовихинском шоссе. Как уточнил очевидец ДТП, подполковник, будучи в форме и на служебной машине, пересек сплошную полосу на скорости «100-120 километров в час при 60 допустимых» и врезался в его автомобиль. Транспорт сотрудника полиции отнесло на десятки метров, при этом он сбил семь деревьев.

Своему руководству полицейский сообщил, что ему стало плохо из-за семейных проблем, поэтому перед отъездом с работы он выпил корвалол. Дорожным инспекторам мужчина объяснил, что аварию спровоцировал другой водитель, который не включил поворотные фары.

В настоящее время полицейский находится на больничном. Отмечается, что на его счету почти 30 лет безупречной службы в правоохранительных органах