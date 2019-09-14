Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минивэн врезался в лося и вылетел в кювет на российской трассе 

Lenta.ru 1 час назад
Минивэн врезался в лося и вылетел в кювет
Фото: РИА Новости
Минивэн столкнулся с лосем, съехал в кювет и опрокинулся на трассе в Малосердобинском районе Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД России, пишет РИА Новости.
Авария, по информации Госавтоинспекции, произошла на 504-м километре автодороги «Нижний Новгород — Саратов» около 22:00 в пятницу, 13 сентября. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель и семь пассажиров автомобиля. Детей среди них нет.
Судьба дикого зверя не известна. По факту ДТП проводится проверка.
В марте 2019 года жительница Башкирии вступила в противостояние с забредшим во двор лосем и кинула в него котом. Дикий зверь испугался и убежал.
Почему водители всё чаще не пропускают автомобили скорой помощи
Последние новости
Стало известно о парезе Заворотнюк Стало известно о парезе Заворотнюк Объяснена утечка о деле шпиона Смоленкова Объяснена утечка о деле шпиона Смоленкова На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем42
Трещина на лобовом стекле: как заделать и сколько это стоит
Трещина на лобовом стекле: как заделать и сколько это стоит1
Москвичей попросили не парковаться под деревьями
Москвичей попросили не парковаться под деревьями
Британскую семью преследует злой рок «разбитой машины»
Британскую семью преследует злой рок «разбитой машины»
«Молодежный» хот-хэтч Abarth 595 Pista стал мощнее
«Молодежный» хот-хэтч Abarth 595 Pista стал мощнее1
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
00:11
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
ДТП
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
00:14
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
01:45
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
ДТП
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
01:06
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
00:22
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
Автоновости
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
00:18
Появилось видео массового ДТП в Петербурге
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение