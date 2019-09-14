Увеличилось число погибших в ДТП под Ярославлем

Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми

Число погибших в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области увеличилось до восьми.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Гаврилов-Ямском районе увеличилось до восьми», — сказал собеседник.

В правительстве уточнили, что скончалась доставленная в Ярославскую областную больницу пациентка 1948 года рождения.

Ранее сообщалось о 29 пострадавших и семи погибших в аварии.

14 сентября в Ярославской области произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля.