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Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло до восьми 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Увеличилось число погибших в ДТП под Ярославлем
Фото: РИА Новости
Число погибших в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области увеличилось до восьми.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Гаврилов-Ямском районе увеличилось до восьми», — сказал собеседник.
В правительстве уточнили, что скончалась доставленная в Ярославскую областную больницу пациентка 1948 года рождения.
Ранее сообщалось о 29 пострадавших и семи погибших в аварии.
14 сентября в Ярославской области произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля.
В связи с инцидентом МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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