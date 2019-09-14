Увеличилось число погибших в ДТП под Ярославлем

Число погибших в результате столкновения автобуса с грузовым автомобилем в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области увеличилось до восьми.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
«Количество погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Гаврилов-Ямском районе увеличилось до восьми», — сказал собеседник.
В правительстве уточнили, что скончалась доставленная в Ярославскую областную больницу пациентка 1948 года рождения.
Ранее сообщалось о 29 пострадавших и семи погибших в аварии.
14 сентября в Ярославской области произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля.
В связи с инцидентом МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.