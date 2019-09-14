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Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП под Ярославлем 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Бастрыкин взялся за расследование ДТП под Ярославлем
Фото: sledcom.ru
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о ДТП под Ярославлем, в результате которого семь человек погибли и 29 пострадали.
Руководитель ведомства поручил в сжатые сроки провести весь спектр мероприятий, направленных на выяснение причин и условий аварии, чтобы виновные не смогли уйти от ответственности, говорится в сообщении на сайте СК РФ.
По поручению Бастрыкина дальнейшее расследование дела будет проводиться под контролем центрального аппарата Следственного комитета.
Ранее News.ru писал, что авария произошла на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновником стал водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что при необходимости раненые будут транспортированы в Москву санитарной авиацией.
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ДТП , Александр Бастрыкин , Дмитрий Миронов , СКР
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