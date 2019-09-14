Бастрыкин взялся за расследование ДТП под Ярославлем

Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП под Ярославлем

Руководитель ведомства поручил в сжатые сроки провести весь спектр мероприятий, направленных на выяснение причин и условий аварии, чтобы виновные не смогли уйти от ответственности, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

По поручению Бастрыкина дальнейшее расследование дела будет проводиться под контролем центрального аппарата Следственного комитета.

Ранее News.ru писал, что авария произошла на 20-м км дороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново. Виновником стал водитель грузовика MAN. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом.