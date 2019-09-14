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Родственники погибших в ДТП под Ярославлем получат по миллиону рублей 

Москва24 + ещё 9 4 часа назад
Семьям погибших в ДТП под Ярославлем выплатят по миллиону
Фото: ТАСС/МЧС РФ
Родственникам погибших в ДТП с участием рейсового автобуса под Ярославлем выплатят по 1 миллиону рублей из областного бюджета. Губернатор Дмитрий Миронов сообщил в Facebook, что подписал соответствующее распоряжение.
Пострадавшие получат по 100 тысяч рублей. "Деньги не компенсируют утрату и не залечат раны. Но считаю необходимым оказать любую посильную помощь", — написал Миронов.
ДТП произошло на 20-м километре дороги "Ярославль — Заячий холм — Иваново". Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком, который, по предварительным данным, выехал на встречку.
Следственное управление УМВД по Ярославской области возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Травмы получили 28 человек, состояние пяти из них оценивается как тяжелое. Погибли семь человек. На момент аварии в автобусе находился 31 человек: водитель и 30 пассажиров. В фуре был только водитель.
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ДТП , Дмитрий Миронов , МВД
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