Пожилой таксист врезался в толпу людей в Японии

Такси врезалось в группу пешеходов в Японии

Автомобиль такси въехал в толпу пешеходов в городе Нагоя в Японии. В результате ДТП пострадали семь человек.

Происшествие случилось в районе железнодорожной станции Канаяма, за рулём такси находился 70-летний водитель. Причины ДТП выясняет полиция, все пострадавшие были госпитализированы, один из них серьёзно ранен, сообщает телеканал NHK.

В Японии в последнее время всё чаще стали происходить ДТП с участием пожилых водителей. Зачастую они путают педали тормоза и газа, также им может не хватать быстроты реакции в силу возраста.

Ранее News.ru сообщал, что вылетевший на тротуар после столкновения с другой легковушкой автомобиль в Красноярске сбил двух девочек. Об этом сообщили в краевом управлении ГИБДД.