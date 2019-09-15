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Такси врезалось в группу пешеходов в Японии 

News.ru + ещё 9 3 часа назад
Пожилой таксист врезался в толпу людей в Японии
Фото: globallookpress.com
Автомобиль такси въехал в толпу пешеходов в городе Нагоя в Японии. В результате ДТП пострадали семь человек.
Происшествие случилось в районе железнодорожной станции Канаяма, за рулём такси находился 70-летний водитель. Причины ДТП выясняет полиция, все пострадавшие были госпитализированы, один из них серьёзно ранен, сообщает телеканал NHK.
В Японии в последнее время всё чаще стали происходить ДТП с участием пожилых водителей. Зачастую они путают педали тормоза и газа, также им может не хватать быстроты реакции в силу возраста.
Ранее News.ru сообщал, что вылетевший на тротуар после столкновения с другой легковушкой автомобиль в Красноярске сбил двух девочек. Об этом сообщили в краевом управлении ГИБДД.
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