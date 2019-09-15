Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП

Погиб один из создателей сериала «Убойная сила». Художник-постановщик Валерий Боковенко попал смертельное в ДТП под Петербургом, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Авария произошла накануне в Тосненском районе Ленобласти на 124 километре трассы «Кемполово — Шапки».

73-летний Боковенко сидел за рулем «Мазды» и по непонятной причине на огромной скорости вылетел на встречную полосу, где в лоб столкнулся с « Хондой ».

Боковенко умер от травм на месте ДТП. Водителя «Хонды» спасателям пришлось вырезать из автомобиля. Сейчас он в тосненской больнице с открытыми переломами обеих ног.

На фотографиях с места ДТП, опубликованных изданием "Тосненский вестник" , видно, что удар был чудовищной силы. Обе машины наполовину искорежены.

Валерий Боковенко родился в 1946 году. Как художник-постановщик работал над картинами «Убойная сила», «Морские дьяволы», «Груз», «Меченосец»