Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Капитан полиции насмерть сбила пешехода в Нижнем Тагиле 

News.ru + ещё 2 6 часов назад
Капитан полиции насмерть сбила пешехода в Нижнем Тагиле
Фото: ЧП Нижний Тагил/vk.com
Авария с участием сотрудницы правоохранительных органов произошла в Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев.
По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых, капитан полиции наехала на мужчину 1977 года рождения, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги. В результате он получил серьёзные травмы и умер до приезда врачей.
Представитель полиции также отметил, что женщина ехала на работу, а на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. После ДТП сотрудницу проверили на наличие алкоголя в крови. Результат оказался отрицательным.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, передаёт URA.RU.
Ранее News.ru писал, что электричка сбила двух людей в районе станции Тайнинская под Москвой. От полученных повреждений пострадавшие умерли. Одной из жертв ЧП стал подросток.
Как устроено автостраховое мошенничество
News.ru: последние новости
Автобус и поезд столкнулись на юго-востоке Казахстана Автобус и поезд столкнулись на юго-востоке Казахстана Умерла ещё одна пострадавшая в аварии под Ярославлем Умерла ещё одна пострадавшая в аварии под Ярославлем Люди погибли в аварии под Новосибирском Люди погибли в аварии под Новосибирском
ДТП , МВД , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве появились «засады» на водителей
В Москве появились «засады» на водителей
Автомобиль утонул в реке в Свердловской области
Автомобиль утонул в реке в Свердловской области
В Казахстане столкнулись автобус и поезд
В Казахстане столкнулись автобус и поезд
Три человека погибли в ДТП под Новосибирском
Три человека погибли в ДТП под Новосибирском
Lexus за 7 млн руб. похитили у мужчины в Москве
Lexus за 7 млн руб. похитили у мужчины в Москве1
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
00:11
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
ДТП
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
00:14
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
01:45
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
ДТП
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
01:06
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
00:22
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение