Капитан полиции насмерть сбила пешехода в Нижнем Тагиле

Авария с участием сотрудницы правоохранительных органов произошла в Нижнем Тагиле на улице Челюскинцев.

По словам пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области полковника Валерия Горелых, капитан полиции наехала на мужчину 1977 года рождения, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части дороги. В результате он получил серьёзные травмы и умер до приезда врачей.

Представитель полиции также отметил, что женщина ехала на работу, а на одежде погибшего не было светоотражающих элементов. После ДТП сотрудницу проверили на наличие алкоголя в крови. Результат оказался отрицательным.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, передаёт URA.RU.

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