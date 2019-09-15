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Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области 

ТАСС + ещё 5 3 часа назад
Три человека погибли в ДТП под Новосибирском
Фото: РИА Новости
ДТП с участием трех автомобилей произошло в Новосибирской области, в результате три человека погибли. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой регионального УМВД.
"По предварительной информации, автомобиль Mitsubishi Galant, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Toyota Opa. От удара Mitshubishi отбросило в сторону грузового автомобиля Volvo, который следовал в попутном направлении. В результате ДТП на месте погибли три человека, находившиеся в Mitshubishi: два мужчины и женщина. Четыре человека, находившихся в Toyota Opa, из них двое несовершеннолетних, доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести", — сообщила пресс-служба.
ДТП произошло около 19:10 (15:10 мск) на трассе Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области. В связи с аварией проводится проверка.
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ДТП , Mitsubishi Galant , Volvo , Toyota Opa , Toyota , Mitsubishi , МВД
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