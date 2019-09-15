В Казахстане столкнулись автобус и поезд

В Алматинской области Казахстана произошло столкновение поезда с автобусом.

Об этом сообщает Казинформ.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли два человека, ещё девять пострадали.

«На месте находятся кареты скорой помощи в достаточном количестве. Кроме того, на месте инцидента находится аким Карасайского района Жандарбек Далабаев. Ближайшие больницы переведены в усиленный режим», — указали агентству в пресс-службе акимата Алматинской области.

Уточняется, что водитель автобуса, несмотря на сигналы, выехал на железную дорогу, в результате чего и произошёл наезд поезда на транспортное средство.

Ранее в Адыгее произошло столкновение грузового автомобиля и поезда на железнодорожном переезде.

В декабре 2018 года URA.RU передавало, что в Заводоуковском городском округе легковой автомобиль врезался в товарный поезд.