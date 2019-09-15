На МКАДе произошло ДТП

В Москве на МКАДе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, авария случилась на 14 км.

В ДТП пострадали два человека. Обстоятельства инцидента выясняются.