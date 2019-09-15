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На МКАДе произошло ДТП
Газета.Ru
3 часа назад
Фото:
РИА Новости
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В Москве на МКАДе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, авария случилась на 14 км.
В ДТП пострадали два человека. Обстоятельства инцидента выясняются.
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