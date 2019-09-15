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Россияне попытались переехать реку вброд на УАЗе и утонули 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне попытались переехать реку на УАЗе и утонули
Фото: РИА Новости
В Свердловской области три человека погибли на ушедшем под воду автомобиле. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, передает ТАСС.
По информации ведомства, пятеро россиян на УАЗе попытались пересечь вброд реку Ис около поселка Косья Нижнетуринского городского округа. В результате трое мужчин погибли, двум другим пассажирам, мужчине и женщине, удалось выбраться из тонущего транспортного средства.
Машину вместе с телами погибших извлекали из воды водолазы аварийно-спасательной службы города Лесного и пожарные 167-й пожарно-спасательной части города Нижняя Тура. Отмечается, что на операцию у них ушло более двух часов.
Следственные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
12 июля десять человек погибли во время пересечения на машине реки в Республике Тыва, среди них шестеро детей. Уточнялось, что в автомобиле находились две семьи, которые «ехали на отдых к целебному источнику».
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ДТП , УАЗ , ИТАР-ТАСС
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