ОСАГО может подорожать на 70%

Полис ОСАГО может подорожать на 70%, пишет «Ура.ру».

В начале 2019 года в России стартовал первый этап реформы ОСАГО. В его рамках среди прочего тарифный коридор стоимости полиса расширился в обе стороны на 20%. Время старта второго этапа реформы еще не определено, однако принятие Госдумой поправок о нем запланировано на осень.

Нынешняя редакция законопроекта была сочинена правительством и наделяет страховые компании правом расширить тарифный коридор суммарно на 70% — сначала на 40%, потом еще на 30%. Это станет возможно в том числе за счет введения повышающих коэффициентов за нарушения ПДД.

«Удобная лазейка — сейчас не получают штрафы только те, чья машина стоит в гараже», — отметил эксперт по безопасности Александр Колесников.

По словам главы Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, возможности страховых компаний по «вздергиванию» стоимости полиса станут безграничными, если им позволят учитывать все нарушения, а не только грубейшие.

В свою очередь, предправления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач отметил, что для злостных нарушителей ОСАГО может подорожать по меньшей мере до 20 тысяч рублей.