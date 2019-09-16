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ОСАГО может подорожать на 70% 

Рамблер 2 часа назад
ОСАГО может подорожать на 70%
Фото: РИА Новости
Полис ОСАГО может подорожать на 70%, пишет «Ура.ру».
В начале 2019 года в России стартовал первый этап реформы ОСАГО. В его рамках среди прочего тарифный коридор стоимости полиса расширился в обе стороны на 20%. Время старта второго этапа реформы еще не определено, однако принятие Госдумой поправок о нем запланировано на осень.
Нынешняя редакция законопроекта была сочинена правительством и наделяет страховые компании правом расширить тарифный коридор суммарно на 70% — сначала на 40%, потом еще на 30%. Это станет возможно в том числе за счет введения повышающих коэффициентов за нарушения ПДД.
«Удобная лазейка — сейчас не получают штрафы только те, чья машина стоит в гараже», — отметил эксперт по безопасности Александр Колесников.
По словам главы Движения автомобилистов России Виктора Похмелкина, возможности страховых компаний по «вздергиванию» стоимости полиса станут безграничными, если им позволят учитывать все нарушения, а не только грубейшие.
В свою очередь, предправления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач отметил, что для злостных нарушителей ОСАГО может подорожать по меньшей мере до 20 тысяч рублей.
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Комментарии1
ДТП , Автоновости , Александр Колесников , Госдума
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