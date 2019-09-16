Автобус съехал в кювет под Красноярском, 11 человек госпитализированы

Автобус с пассажирами съехал в кювет в Сухобузимском районе Красноярского края, пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД

"Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с автобусом, в котором пострадали 11 человек. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ перевозил рабочих птицефабрики в поселке Миндерла. Двигаясь в черте населенного пункта, он не справился с управлением и допустил съезд в кювет слева по ходу движения", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что водитель был трезв.

В момент ДТП в автобусе находились 23 человека, 11 пассажиров были доставлены в районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции проводят доследственную проверку.