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Автобус съехал в кювет под Красноярском, 11 человек госпитализированы 

РИА Новости + ещё 8 4 часа назад
Автобус съехал в кювет под Красноярском
Фото: © Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области
Автобус с пассажирами съехал в кювет в Сухобузимском районе Красноярского края, пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
"Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с автобусом, в котором пострадали 11 человек. По предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ перевозил рабочих птицефабрики в поселке Миндерла. Двигаясь в черте населенного пункта, он не справился с управлением и допустил съезд в кювет слева по ходу движения", — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что водитель был трезв.
В момент ДТП в автобусе находились 23 человека, 11 пассажиров были доставлены в районную больницу с травмами различной степени тяжести.
Сотрудники полиции проводят доследственную проверку.
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ДТП , МВД
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