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В Адыгее произошло ДТП с участием пяти автомобилей 

RT на русском 3 часа назад
В Адыгее произошло ДТП с участием пяти автомобилей
Фото: РИА Новости
В Майкопе произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Адыгее.
По предварительной информации, утром 16 сентября на перекрёстке улиц Пролетарской и Победы иномарка Infiniti столкнулась с Toyota Camry и ВАЗ-2106. После удара Camry продолжила движение и врезалась в Chevrolet и Toyota.
Пострадавших нет.
Проводится административное расследование. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее Newinform сообщало, что в результате ДТП в Удмуртии погибли два человека.
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ДТП , Chevrolet , Toyota , Toyota Camry , МВД
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