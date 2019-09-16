В Адыгее произошло ДТП с участием пяти автомобилей

В Майкопе произошло ДТП с участием пяти автомобилей, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Адыгее.

По предварительной информации, утром 16 сентября на перекрёстке улиц Пролетарской и Победы иномарка Infiniti столкнулась с Toyota Camry и ВАЗ-2106. После удара Camry продолжила движение и врезалась в Chevrolet и Toyota.

Пострадавших нет.

Проводится административное расследование. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Newinform сообщало, что в результате ДТП в Удмуртии погибли два человека.