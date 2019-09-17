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В Кемерово пьяный водитель сбил насмерть школьника с велосипедом 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Пьяный водитель сбил насмерть школьника с велосипедом
Фото: ТАСС
Пьяный водитель в Кемерово насмерть сбил школьника, шедшего по обочине с велосипедом, и скрылся с места ДТП, он задержан, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.
ЧП произошло вечером в понедельник на Промышленновском шоссе в Рудничном районе Кемерово.
"Легковой автомобиль сбил несовершеннолетнего пешехода, который шел по обочине и вел рядом с собой велосипед. Водитель транспортного средства с места происшествия скрылся. От полученных травм 13-летний потерпевший скончался до прибытия бригады скорой помощи", — информирует ведомство.
По данным МВД, полицейские задержали скрывшегося водителя.
"Им оказался 24-летний местный житель. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.
Инспекторы ГИБДД составили на водителя административные протоколы за оставление места ДТП, управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Также заведено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, максимальное наказание — 12 лет лишения свободы. Следствие готовит ходатайство об аресте подозреваемого.
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ДТП , ГИБДД , МВД
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