На отчима Кокорина завели дело после наезда на журналиста 

Отчим футболиста Александра Кокорина после наезда на журналиста издания «Лайф» подвергнется административному преследованию, сообщает Telegram-канал Life Shot.
По данным автора сообщения, административное дело в отношении родственника спортсмена было заведено по статье «нарушение правил дорожного движения с причинением вреда здоровью». В рамках проверки по делу будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
На прикреплённом к сообщению видео запечатлён пострадавший. В ролике санитарка перевязывает журналисту палец на ноге. Отмечается, что медики поставили сотруднику издания Life диагноз — синдром давления пальца.
Инцидент произошёл 17 сентябрях у ворот исправительной колонии, где родные и близкие встречали вышедших на свободу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Мать и отчим нападающего «Зенита» приехали на «Гелендвагене» и припарковались у входа. Автомобиль тут же окружили журналисты, фотографы и операторы. В этот момент отчим Кокорина стал сдавать назад и наехал на журналиста издания «Лайф» — его нога провела под колесом несколько секунд.
На место происшествия были вызваны скорая помощь и экипаж ГИБДД. Медики оказали пострадавшему первую помощь, а правоохранители составили протокол.