Зачем грузовикам «ленивцы»

Зачем грузовикам колеса, которые не касаются земли

Для чего грузовикам колеса, которые не задействованы во время движения.

Ось, которая не касается земли, называется «ленивцем». Она не находится в движении, но на ней установлены тормоза и пневматические рессоры. При этом на ней нет привода, это не мост.

Первая причина ее установки — повышение допустимой грузоподъемности. Транспортное средство становится более эффективным, когда полностью загружено, но использует дополнительную ось.

При этом существуют нормативные акты, которые запрещают перевозить груз на двух осях, если он более 14 тонн. Третья «пара» повышает грузоподъемность автомобиля до 21 тонны.

На некоторых грузовых автомобилях ось опускается сама, если степень допустимой загрузки превышена. Также она может активироваться водителем.

После выгрузки ось поднимается обратно, что снижает расход топлива и износ резины. Отмечается, что без использования «ленивца» водителю легче управлять транспортным средством.

Грузовик с дополнительными колесами стоит дороже, но он позволяет перевести на треть больше груза, поэтому затраты владельцев оправданы.