Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем грузовикам колеса, которые не касаются земли 

Car.ru 2 часа назад
Зачем грузовикам «ленивцы»
Фото: Car.ru
Для чего грузовикам колеса, которые не задействованы во время движения.
Ось, которая не касается земли, называется «ленивцем». Она не находится в движении, но на ней установлены тормоза и пневматические рессоры. При этом на ней нет привода, это не мост.
Первая причина ее установки — повышение допустимой грузоподъемности. Транспортное средство становится более эффективным, когда полностью загружено, но использует дополнительную ось.
При этом существуют нормативные акты, которые запрещают перевозить груз на двух осях, если он более 14 тонн. Третья «пара» повышает грузоподъемность автомобиля до 21 тонны.
На некоторых грузовых автомобилях ось опускается сама, если степень допустимой загрузки превышена. Также она может активироваться водителем.
После выгрузки ось поднимается обратно, что снижает расход топлива и износ резины. Отмечается, что без использования «ленивца» водителю легче управлять транспортным средством.
Грузовик с дополнительными колесами стоит дороже, но он позволяет перевести на треть больше груза, поэтому затраты владельцев оправданы.
В России хотят запретить эксплуатацию старых авто
Car.ru: последние новости
Китайские ученые назвали песни, которые не стоит слушать за рулем Китайские ученые назвали песни, которые не стоит слушать за рулем KIA Rio и Volkswagen Polo в августе разделили лидерство на рынке столицы KIA Rio и Volkswagen Polo в августе разделили лидерство на рынке столицы Параллельная парковка передним ходом: Советы водителю Параллельная парковка передним ходом: Советы водителю
Комментарии
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Тест-драйвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный водитель сбил насмерть школьника с велосипедом
Пьяный водитель сбил насмерть школьника с велосипедом2
Названы правила обслуживания авто при перегреве мотора
Названы правила обслуживания авто при перегреве мотора
«Куда едете?»: как правильно ответить на вопрос ГИБДД
«Куда едете?»: как правильно ответить на вопрос ГИБДД
Водители в Москве массово пожаловались на островки безопасности
Водители в Москве массово пожаловались на островки безопасности1
Седан Mazda3 подорожал, пока добирался до России
Седан Mazda3 подорожал, пока добирался до России
Видео
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
00:11
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
ДТП
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
00:14
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
ДТП
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
11:47
Доливать не нужно: эксперимент выявил лучшее моторное масло
Бортжурнал
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
01:45
Разбивший машину миллиардера попросил о банкротстве
ДТП
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
01:06
Звезда фильма «Все будет хорошо» попал в аварию
ДТП
Любимый автомобиль Украины оказался российским
03:06
Любимый автомобиль Украины оказался российским
Автоновости
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
00:22
Свадебный кортеж в Москве напугал водителей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение