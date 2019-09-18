Грузовик въехал в толпу пешеходов на юге Москвы

Молодая мама с ребенком пострадали в результате наезда грузовика дорожных служб на юге Москвы. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Авария произошла около пяти часов вечера 17 сентября в районе остановки "Химзавод" на Варшавском шоссе. На кадрах видно, как на перекрестке резко останавливается фургон, так что водитель следовавшего позади КамАЗа не успел затормозить. Водитель увел тяжелую машину вправо, вылетел на тротуар, где было много пешеходов, и сбил женщину с ребенком в коляске.

"Повезло, что ребенок не был пристегнут, при ударе вылетел из коляски, так бы зажало", — написал один из очевидцев.

Обошлось без серьезных травм, но на трассе образовалась серьезная пробка.