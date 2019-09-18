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Бетономешалка рухнула в Водоотводный канал в центре Москвы 

Москва24 42 минуты назад
Бетономешалка рухнула в Водоотводный канал в Москве
Фото: ТАСС
Автомобиль-бетономешалка вылетел с дороги и упал в Водоотводный канал в центре Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
"Инцидент произошел по адресу Болотная набережная, 15 корпус 1. Бетономешалка пробила ограждение и упала в канал", — рассказал источник.
Отмечается, что спасатели достали из воды водителя автомобиля. Его жизни сейчас ничего не угрожает, осмотром пострадавшего занимаются медики.
Ранее авария с участием санитарного автомобиля произошла в Гольянове. В результате ДТП пострадали три человека.
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ДТП , ИТАР-ТАСС
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