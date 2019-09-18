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Бетономешалка упала в Москву-реку: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Бетономешалка упала в Москву-реку: видео
Фото: ТК «Звезда»
Водитель 40-тонного большегруза не рассчитал сложность спуска с набережной и не справился с управлением.
В центре столицы упала в Москва-реку бетономешалка. Инцидент произошел в ночь на среду, 18 сентября.
«Звезда» публикует кадры с места ЧП.
Как сообщает «360», по предварительным данным, причиной ЧП стал тот факт, что водитель большегруза не рассчитал сложность спуска с набережной и не справился с управлением.
В результате, 40-тонный грузовик съехал в воду и перевернулся. Машину временно накрыли брезентом.
В ближайшее время на место ЧП отправят специальную технику, чтобы вытащить бетономешалку из воды.
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