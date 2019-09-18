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«Газель» вспыхнула на дороге в Магнитогорске 

АиФ 35 минут назад
«Газель» вспыхнула на дороге в Магнитогорске
Фото: РИА Новости
В Челябинской области «Газель» загорелась во время движения. ЧП случилось днем 18 сентября в Магнитогорске, сообщают очевидцы.
Машина загорелась прямо на проезжей части недалеко от перекрестка ул. 50 лет Магнитки и проспекта Карла Маркса. Пламя охватило весь кузов фургона в считанные минуты.
«Водитель успел выскочить. Он не пострадал. Пассажиров внутри не было», — пишут жители Магнитогорска в соцсетях.
Скорее всего, автомобиль загорелся из-за короткого замыкания в электропроводке. Точную причину установят эксперты.
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ДТП , Бортжурнал
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