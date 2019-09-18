«Газель» вспыхнула на дороге в Магнитогорске

В Челябинской области «Газель» загорелась во время движения. ЧП случилось днем 18 сентября в Магнитогорске, сообщают очевидцы.

Машина загорелась прямо на проезжей части недалеко от перекрестка ул. 50 лет Магнитки и проспекта Карла Маркса. Пламя охватило весь кузов фургона в считанные минуты.

«Водитель успел выскочить. Он не пострадал. Пассажиров внутри не было», — пишут жители Магнитогорска в соцсетях.

Скорее всего, автомобиль загорелся из-за короткого замыкания в электропроводке. Точную причину установят эксперты.