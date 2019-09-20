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Стоимость проезд в автобусах Владивостока намерены поднять до 34 рублей 

АиФ-Владивосток + ещё 7 3 часа назад
Стоимость проезд в автобусах Владивостока намерены поднять до 34 рублей
Фото: АиФ-Владивосток
Расчеты, которые предоставили автотранспортные компании для установления нового тарифа на проезд в автобусах краевого центра анализируют в администрации Владивостока. Автотранспортные компании для установления нового тарифа на проезд в автобусах представили свои обоснования.
В управлении транспорта, в предоставленных расчетах экономически обоснованным перевозчики называют тариф в среднем от 31 до 34 рублей. Напомним, последний раз тариф менялся с 1 января 2018 года и сейчас составляет 23 рубля за одну поездку.
Автоперевозчики настаивают, что повышение необходимо и обусловлено целым рядом факторов. Так, ряд компаний в последние год-два активно обновили парк машин, которые закупаются в лизинг. К примеру, в 2018 году перевозчики закупили в общей сложности 106 автобусов. Это значительная цифра, если принимать во внимание, что ежедневно на городские линии выходит 600-650 автобусов. Однако для многих компаний средств для обновления парка недостаточно.
Кроме того, ежегодно Перевозчик оплачивает содержание боксов и автостоянок для хранения транспорта и другие хозяйственные расходы. В их числе — обслуживание оборудования системы ГЛОНАСС, а также процент отчисления за систему безналичного расчета.
Окончательное решение о цене поездки будет принято на заседании комиссии по тарифам администрации Владивостока уже на следующей неделе. Глава Владивостока Олег Гуменюк подчеркнул: необходимо, чтобы новый тариф оставался социально ответственным, доступным для людей, — отметил в администрации города.
Для сравнения, цена на поездку в автобусе в Хабаровске — 30 руб., в Благовещенске — 25, Петропавловске-Камчатском — 27, Комсомольске-на-Амуре — 28-30, Екатеринбурге — 28, Красноярске — 26, в Москве — в зависимости от способа оплаты в среднем от 42 до 45 рублей.
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ДТП , Олег Гуменюк
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