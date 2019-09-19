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Самое «сладкое» ДТП года: на трассе перевернулся грузовик с «Нутеллой» 

Motor.ru + ещё 1 3 часа назад
В США произошло самое «сладкое» ДТП года
Фото: © Detroit Free Press
На трассе в американском штате Индиана произошло ДТП, которое можно признать самым «сладким» за последнее время — перевернулся грузовик, который перевозил около 20 тысяч килограммов шоколадной пасты «Нутелла».
Как сообщила изданию Detroit Free Press полиция штата, легковушка, которая ехала перед грузовиком, резко затормозила, вынудив водителя фуры тоже ударить по тормозам. В результате ее занесло и, ударившись о бетонное заграждение, она опрокинулась, полностью перекрыв все полосы в своем направлении.
Полицейским пришлось остановить движение машин по трассе на два с половиной часа, пока ликвидировали последствия аварии. Водитель в результате аварии не пострадал, а вот сладкий груз отправится в утиль — от удара грузовику пробило бензобак и на трассу вылилось около 150 литров дизеля.
В начале августа в Германии произошло еще одно ДТП с участием фуры, которая перевозила ящики с пивом. При погрузке их не закрепили должным образом, и когда водитель грузовика съезжал с трассы, бутылки вылетели из кузова. В общей сложности, пострадали 10 000 бутылок, а на ликвидацию аварии потратили порядка шести часов.
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