Разбившего машину миллиардера признали банкротом

Суд в Челябинске признал банкротом мужчину, совершившего ДТП с Rolls-Royce

Арбитражный суд Челябинской области в четверг признал банкротом Владислава Кантемирова , который в 2016 году совершил ДТП с Rolls-Royce и теперь должен возместить свыше 2,7 млн рублей ущерба. Информация об этом следует из материалов, размещенных на сайте суда.

В феврале 2016 года в Челябинске рабочий трубопрокатного завода Владислав Кантемиров, управляя автомобилем Lada , врезался в Rolls-Royce Челябинского электрометаллургического комбината. Ленинский районный суд Челябинска постановил взыскать с Кантемирова 3,4 млн рублей. Позднее в апелляции сумма ущерба была снижена до 3,022 млн рублей. После выплат на конец июля 2019 года она составила 2 млн 726 тыс. 74 рубля.

19 сентября суд вынес решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества, судебное заседание по делу завершено, следует из материалов на сайте инстанции.

В суде ТАСС сообщили, что текст резолютивной части будет опубликован позднее.

Из материалов дела следует, что иск о банкротстве подан самим же Кантемировым. Получить у него комментарий не удалось.