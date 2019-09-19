Разбившего машину миллиардера признали банкротом

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Суд в Челябинске признал банкротом мужчину, совершившего ДТП с Rolls-Royce 

ТАСС + ещё 6 2 часа назад
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Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Челябинской области в четверг признал банкротом Владислава Кантемирова, который в 2016 году совершил ДТП с Rolls-Royce и теперь должен возместить свыше 2,7 млн рублей ущерба. Информация об этом следует из материалов, размещенных на сайте суда.
В феврале 2016 года в Челябинске рабочий трубопрокатного завода Владислав Кантемиров, управляя автомобилем Lada, врезался в Rolls-Royce Челябинского электрометаллургического комбината. Ленинский районный суд Челябинска постановил взыскать с Кантемирова 3,4 млн рублей. Позднее в апелляции сумма ущерба была снижена до 3,022 млн рублей. После выплат на конец июля 2019 года она составила 2 млн 726 тыс. 74 рубля.
19 сентября суд вынес решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества, судебное заседание по делу завершено, следует из материалов на сайте инстанции.
В суде ТАСС сообщили, что текст резолютивной части будет опубликован позднее.
Из материалов дела следует, что иск о банкротстве подан самим же Кантемировым. Получить у него комментарий не удалось.
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Комментарии1
ДТП , Rolls-Royce , Lada , Владислав Кантемиров , ИТАР-ТАСС
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