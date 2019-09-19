В Петербурге «Газель» врезалась в фуру

Водитель "Газели" в четверг вечером не справился с управлением и врезался в припаркованную фуру в Московском районе Петербурга, от полученных травм он погиб на месте, еще один человек получил серьезные травмы. Как сообщили в четверг журналистам в региональном ГУ МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"У дома 28 на Кубинской улице автомобиль "Газель" под управлением 27-летнего мужчины совершил наезд на припаркованный автомобиль Scania с полуприцепом. В результате аварии водитель "Газели" скончался на месте происшествия, его пассажир — мужчина, получил тяжелые травмы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — сказано в распространенном управлением сообщении.