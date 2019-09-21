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СМИ: автобус с россиянами перевернулся в Турции 

360tv.ru + ещё 29 3 часа назад
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
Фото: РИА Новости
Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой Анталье. По предварительной информации пострадали 14 человек, сообщил CNN Turk.
«Автобус с иностранными туристами перевернулся в провинции Анталья близ поселка Аксу. Пострадали 16 человек, 14 из них — россияне. Они были доставлены в ближайшие больницы», — сказано в сообщении телеканала.
Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, но четверо из них получили опасные для жизни травмы.
Как уточнили в Ассоциации туроператоров России со ссылкой на источники, все туристы ехали из гостиниц в аэропорт.
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ДТП , Ассоциация туроператоров России , CNN
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