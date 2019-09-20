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На Киевском шоссе в Москве затруднено движение из-за ДТП с тремя автомобилями 

ТАСС 2 часа назад
ДТП парализовало Киевское шоссе в Москве
Фото: ТАСС
Авария с участием трех автомобилей произошла на Киевском шоссе, движение в сторону Москвы затруднено. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.
"Три автомобиля столкнулись на 23-м км Киевского шоссе. В настоящее время одна полоса перекрыта, движение в сторону Москвы заблокировано. Предположительно, пострадал один человек, его осматривают медики. Информация о пострадавших уточняется", — сказал собеседник агентства.
На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.
В столичной Госавтоинспекции ТАСС уточнили, что столкновение трех машин произошло на 23-м км Киевского шоссе в 10:56 мск.
"В настоящий момент одного человека осматривают медики, но, скорее всего, он не в ДТП пострадал, а плохо ему стало после столкновения", — рассказали в ГИБДД.
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ДТП , ГИБДД , МВД , ИТАР-ТАСС
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