ДТП парализовало Киевское шоссе в Москве

Авария с участием трех автомобилей произошла на Киевском шоссе, движение в сторону Москвы затруднено. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.
"Три автомобиля столкнулись на 23-м км Киевского шоссе. В настоящее время одна полоса перекрыта, движение в сторону Москвы заблокировано. Предположительно, пострадал один человек, его осматривают медики. Информация о пострадавших уточняется", — сказал собеседник агентства.
На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов.
В столичной Госавтоинспекции ТАСС уточнили, что столкновение трех машин произошло на 23-м км Киевского шоссе в 10:56 мск.
"В настоящий момент одного человека осматривают медики, но, скорее всего, он не в ДТП пострадал, а плохо ему стало после столкновения", — рассказали в ГИБДД.