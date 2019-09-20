ДТП парализовало Киевское шоссе в Москве

На Киевском шоссе в Москве затруднено движение из-за ДТП с тремя автомобилями

Авария с участием трех автомобилей произошла на Киевском шоссе, движение в сторону Москвы затруднено. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в экстренных службах.

"Три автомобиля столкнулись на 23-м км Киевского шоссе. В настоящее время одна полоса перекрыта, движение в сторону Москвы заблокировано. Предположительно, пострадал один человек, его осматривают медики. Информация о пострадавших уточняется", — сказал собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов

В столичной Госавтоинспекции ТАСС уточнили, что столкновение трех машин произошло на 23-м км Киевского шоссе в 10:56 мск.