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Поехал за добавкой: пьяный водитель утопил грузовик и экскаватор 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Пьяный водитель утопил грузовик и экскаватор
Фото: Вести.Ru
Под Нефтеюганском директор одного из предприятий обнаружил пропажу самосвала и экскаватора с территории вверенной ему базы и обратился в полицию с сообщением об угоне.
При этом работник, в ведении которого находилась исчезнувшая техника, исчез и на телефонные звонки не отвечал.
Полицейские нашли пропавшего водителя и задержали его. Выяснилось, что накануне мужчина отправился на грузовике за выпивкой, а затем, будучи в нетрезвом состоянии, въехал на самосвале в реку.
Обнаружив, что тяжелая машина застряла, водитель вернулся на базу, и поехал вытаскивать грузовик на экскаваторе, после чего утопил и его.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. За свои пьяные приключения мужчине грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.
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