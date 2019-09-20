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Звезда «Дома-2» сбил байкера и сбежал с места ДТП 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Звезда «Дома-2» сбил байкера и сбежал с места ДТП
Фото: Instagram
Бывший участник телепроекта «Дом-2» Филипп Алексеев стал виновником аварии, а затем потасовки на МКАД.
Молодой человек зацепил байкера, обгоняя машины на обочине, из-за чего тот упал на автомобиль, который ехал рядом. Алексеев на это никак не отреагировал, чем возмутил участников дорожного движения. Позже его догнали, однако оформлять ДТП он отказался и сбежал. В результате инцидента завязалась драка.
По данным Telegram-канала Mash, звезда телестройки спешил на самолёт.
Ранее News.ru писал о том, что экс-участник телевизионного шоу «Дом-2» Александр Гобозов попал в больницу после ДТП.
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