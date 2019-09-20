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В Златоусте легковушка столкнулась с пожарной машиной 

ТАСС + ещё 1 5 часов назад
Легковушка столкнулась с пожарной машиной
Фото: РИА Новости
ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины произошло в пятницу вечером в городе Златоусте Челябинской области, в аварии погиб один человек. Сотрудники ГИБДД по факту произошедшего проводят проверку, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МВД России по региону.
"В вечернее время в городе Златоусте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пожарного автомобиля и легкового транспортного средства. По предварительным данным, в результате столкновения водитель легковой автомашины получил травмы, не совместимые с жизнью. В настоящее время сотрудники ГИБДД проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.
Уточняется, что ДТП произошло на проспекте Мира.
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ДТП , ГИБДД , МВД
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