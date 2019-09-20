В Златоусте легковушка столкнулась с пожарной машиной

Уточняется, что ДТП произошло на проспекте Мира.

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