«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся

Бывший участник «Дома-2» сбежал с места ДТП, чтобы «не опоздать к пахану» на юбилей. Экс-участник шоу Филипп Алексеев устроил аварию на МКАД, сообщает «Россия 24». Он обматерил пострадавших и покинул место аварии.

Видео инцидента появилось в соцсетях. Алексеев ехал в арендованном автомобиле и задел мотоциклиста, которого отбросило на другую машину. Алексеев не остановился, но его догнали байкеры.

Виновник ДТП стал кричать на мотоциклистов. Он заявил, что опаздывает в аэропорт и ему надо успеть к пахану на юбилей.

«Я опоздаю на самолет к пахану на юбилей. Вы конченые! Вы что творите?» — кричал бывший участник шоу, перемежая речь матом.

Он не стал дожидаться ГИБДД , сел в машину и уехал.

Впервые Алексеев появился в шоу «Дом-2» в 2011 году.