Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фура с пиротехникой вспыхнула под Комсомольском-на-Амуре: видео 

ТК «Звезда» + ещё 4 10 часов назад
Фура с пиротехникой вспыхнула под Комсомольском-на-Амуре
Фото: http://vestiregion.ru
Салют посреди дороги могли наблюдать очевидцы в 30 км от Комсомольском-на-Амуре в ночь на воскресенье.
Примерно в 30 км от Комсомольска-на-Амуре фура с пиротехникой вспыхнула, после чего сдетонировали фейерверки, устроив бесплатное шоу для водителей.
Инцидент произошел в ночь на 21 сентября прямо посреди трассы Комсомольс-Хабаровск. Очевидцы опубликовали видеоролики с места происшествия. На них виден грузовик, из которого «стреляют» заряды.
Последствия салюта в виде полностью выгоревшей фуры местные жители также сняли на видео.
Проверки таксистов
ТК «Звезда»: последние новости
Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции Появились новые подробности ДТП с российскими туристами в Турции Появились новые подробности ДТП с российскими туристами в Турции В Югре пьяный водитель утопил грузовик и экскаватор В Югре пьяный водитель утопил грузовик и экскаватор
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности ДТП с россиянами в Турции
Появились подробности ДТП с россиянами в Турции
Автомобили-двойники: чем грозит и как действовать?
Автомобили-двойники: чем грозит и как действовать?
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
Автобус с россиянами перевернулся в Турции7
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик22
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму50
Видео
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости Другое
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
Никас Сафронов попал в ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости Другое
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
00:11
Виноват водитель: страшное ДТП под Ярославлем
ДТП
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
00:14
Россиянин притворился автомобилем и «проехал» по перекрестку
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение