Фура с пиротехникой вспыхнула под Комсомольском-на-Амуре: видео

Салют посреди дороги могли наблюдать очевидцы в 30 км от Комсомольском-на-Амуре в ночь на воскресенье.

Примерно в 30 км от Комсомольска-на-Амуре фура с пиротехникой вспыхнула, после чего сдетонировали фейерверки, устроив бесплатное шоу для водителей.

Инцидент произошел в ночь на 21 сентября прямо посреди трассы Комсомольс-Хабаровск. Очевидцы опубликовали видеоролики с места происшествия. На них виден грузовик, из которого «стреляют» заряды.