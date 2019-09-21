Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик

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Девять человек погибли в ДТП с маршруткой под Одессой 

Газета.Ru + ещё 10 2 часа назад
В Одесской области произошло столкновение маршрутки и грузовика. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
Как отмечается, в результате инцидента погибли девять человек, еще двое — получили травмы.
Уточняется, что столкнулись переполненная маршрутка, направлявшаяся в Одессу, и грузовик, возвращавшийся из областного центра.
Согласно пресс-службе, сейчас уточняется точное число пострадавших.
Кроме того, на настоящий момент на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, спасатели и врачи.
Ранее авто врезалось в толпу протестующих под Одессой.
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