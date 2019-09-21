Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик

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Смертельное ДТП на Украине: грузовик протаранил маршрутку 

Рамблер + ещё 16 4 часа назад
Под Одессой погибли 9 пассажиров маршрутки, врезавшейся в бензовоз. ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское, сообщает нацполиция.
Маршрутное такси №52 (микроавтобус «Мерседес») ехало в Одессу, а грузовик двигался ему навстречу.
На видеозаписи с места аварии видно, что маршрутка не подлежит восстановлению. У нее полностью разбита передняя часть. Пассажиры, находившиеся в этой части салона, не имели шансов выжить… У грузовика повреждена кабина. Цистерна не пострадала, пожара удалось избежать. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, спасатели и врачи. Есть несколько раненых. Спасатели пытаются достать их из искореженной маршрутки.
В соцсетях пишут о «проклятом месте», где дорога идет под уклон, и часто бывают аварии. Отмечается, что микроавтобус ехал под гору, а бензовоз вниз.
ДТП , Видео , Mercedes-Benz
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