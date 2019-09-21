Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик

Смертельное ДТП на Украине: грузовик протаранил маршрутку

Под Одессой погибли 9 пассажиров маршрутки, врезавшейся в бензовоз. ДТП произошло между селами Новая Долина и Прилиманское, сообщает нацполиция.

Маршрутное такси №52 (микроавтобус « Мерседес ») ехало в Одессу, а грузовик двигался ему навстречу.

На видеозаписи с места аварии видно, что маршрутка не подлежит восстановлению. У нее полностью разбита передняя часть. Пассажиры, находившиеся в этой части салона, не имели шансов выжить… У грузовика повреждена кабина. Цистерна не пострадала, пожара удалось избежать. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, спасатели и врачи. Есть несколько раненых. Спасатели пытаются достать их из искореженной маршрутки.

В соцсетях пишут о «проклятом месте», где дорога идет под уклон, и часто бывают аварии. Отмечается, что микроавтобус ехал под гору, а бензовоз вниз.