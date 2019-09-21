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Появились новые подробности ДТП с российскими туристами в Турции 

ТК «Звезда» 1 час назад
Появились подробности ДТП с россиянами в Турции
Фото: Global Look Press/Xinhua/Mert Macit
Пострадавшие получили ушибы и порезы разной степени тяжести.
Российские туристы, чей автобус перевернулся в Турции, ехали в аэропорт. Их самолет должен был вылететь утром в Москву, сообщила «Звезде» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
«В автобусе было 17 человек, 14, включая гида и водителя, госпитализировали. Три человека отказались ехать в больницу и улетели. К счастью, погибших нет, тяжелых нет», — заявила Тюрина.
Она отметила, что пострадавшие получили ушибы и порезы разной степени тяжести. Также Тюрина добавила, что по мере выписки граждан из больницы туроператор организует их перелет в Россию, а при необходимости разместит их в гостинице.
Ранее в Генконсульстве РФ в Анталье заявили, что в автобусе находились 22 россиянина.
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ДТП , Ирина Тюрина , Российский союз туриндустрии
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