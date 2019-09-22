Группа Evanescence попала в аварию в России

Концерт группы Evanescence в Воронеже, намеченный на 22 сентября 2019 года, отменился. Как сообщили в фейсбуке организаторы гастролей — концертное агентство Eventation — выступление в Event-Hall переносится на 23 сентября в связи с тем, что грузовик с оборудованием и инструментами попал в аварию.

— К настоящему моменту предприняты все необходимые действия, оборудование артиста уже направляется к месту проведения концерта, — говорится в сообщении. — Шоу Evanescence в Воронеже остаётся в силе, но состоится завтра! Все приобретенные билеты будут действительны 23 сентября!

По словам организаторов, концерты Evanescence в Москве (24 сентября) и в Санкт-Петербурге (26 сентября) состоятся в назначенные даты и переноситься не будут.