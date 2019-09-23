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В Белгородской области депутат сбил подростка 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Депутат сбил ребенка на пешеходном переходе
Фото: ТАСС
Депутат Белгородской областной думы и управляющий директор Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОКа) Олег Михайлов сбил подростка в городе Губкин, мальчик госпитализирован с переломом бедра, сообщает ГОК.
Отмечается, что ДТП произошло вечером в субботу в Губкине. Официальной информации УМВД региона, подтверждающий факт происшествия, РИА Новости получить не удалось.
"Произошло ДТП — наезд на пешехода — подростка 13 лет. За рулём автомобиля находился управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов", — говорится в сообщении комбината.
По данным предприятия, на место ДТП были незамедлительно вызваны экипажи скорой помощи и ГИБДД, пострадавшему была оказана первая помощь, его отправили в больницу. Предварительный диагноз — перелом бедра и повреждение плеча.
Отмечается, что водитель на месте происшествия дал все объяснения и прошёл экспертизы, подтвердившие его трезвое состояние. "Он окажет полное содействие правоохранительным органам в расследовании причин и обстоятельств инцидента и всю необходимую помощь в лечении пострадавшего в ДТП", — информирует ГОК.
Комбинат высказал желание совместно с городом провести дополнительные мероприятия по повышению безопасности участка, на котором произошло происшествие.
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ДТП , Олег Михайлов , Лебединский гок , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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