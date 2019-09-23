Депутат сбил ребенка на пешеходном переходе

В Белгородской области депутат сбил подростка

Отмечается, что ДТП произошло вечером в субботу в Губкине. Официальной информации УМВД региона, подтверждающий факт происшествия, РИА Новости получить не удалось.

"Произошло ДТП — наезд на пешехода — подростка 13 лет. За рулём автомобиля находился управляющий директор Лебединского ГОКа Олег Михайлов", — говорится в сообщении комбината.

По данным предприятия, на место ДТП были незамедлительно вызваны экипажи скорой помощи и ГИБДД , пострадавшему была оказана первая помощь, его отправили в больницу. Предварительный диагноз — перелом бедра и повреждение плеча.

Отмечается, что водитель на месте происшествия дал все объяснения и прошёл экспертизы, подтвердившие его трезвое состояние. "Он окажет полное содействие правоохранительным органам в расследовании причин и обстоятельств инцидента и всю необходимую помощь в лечении пострадавшего в ДТП", — информирует ГОК.

Комбинат высказал желание совместно с городом провести дополнительные мероприятия по повышению безопасности участка, на котором произошло происшествие.