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Пять легковушек столкнулись в Саратове 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Пять легковушек столкнулись в Саратове
Фото: РИА Новости
В Саратове в Ленинском районе столкнулись пять легковых машин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.
Как отмечается, в результате инцидента пострадал один человек — водитель "Калины".
Уточняется, что столкновение произошло между машинами "Лада Калина", "Лада Приора", BMW X5, Volkswagen Polo и Mercedes GL 450.
На настоящий момент ГИБДД проводит проверку по факту случившегося и уточняет обстоятельства.
Ранее девять человек погибли в ДТП с маршруткой под Одессой.
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ДТП , BMW , BMW X5 , Volkswagen Polo , Lada , Lada Kalina , Lada Priora , Volkswagen , ГИБДД
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