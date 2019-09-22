Пять легковушек столкнулись в Саратове 

В Саратове в Ленинском районе столкнулись пять легковых машин. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.
Как отмечается, в результате инцидента пострадал один человек — водитель "Калины".
Уточняется, что столкновение произошло между машинами "Лада Калина", "Лада Приора", BMW X5, Volkswagen Polo и Mercedes GL 450.
На настоящий момент ГИБДД проводит проверку по факту случившегося и уточняет обстоятельства.
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