Девять человек погибли в ДТП на Украине

В Житомирской области Украины девять человек погибли и 11 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика.
Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Уточняется, что авария произошла в Новоград-Волынском районе вечером 22 сентября.
«Произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. В результате ДТП погибли девять человек и 11 госпитализированы», — указывается в заявлении.
Ранее в МВД Украины сообщили о гибели девяти человек в результате столкновения маршрутного такси с грузовиком в Одесской области.