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Девять человек погибли в результате ДТП на Украине 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Девять человек погибли в ДТП на Украине
Фото: РИА Новости
В Житомирской области Украины девять человек погибли и 11 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика.
Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Уточняется, что авария произошла в Новоград-Волынском районе вечером 22 сентября.
«Произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. В результате ДТП погибли девять человек и 11 госпитализированы», — указывается в заявлении.
Ранее в МВД Украины сообщили о гибели девяти человек в результате столкновения маршрутного такси с грузовиком в Одесской области.
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ДТП , МВД
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