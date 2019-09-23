Девять человек погибли в ДТП на Украине

Девять человек погибли в результате ДТП на Украине

В Житомирской области Украины девять человек погибли и 11 пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика.

Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Уточняется, что авария произошла в Новоград-Волынском районе вечером 22 сентября.

«Произошло столкновение грузового автомобиля с автобусом. В результате ДТП погибли девять человек и 11 госпитализированы», — указывается в заявлении.