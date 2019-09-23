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Движение затруднено на юге Москвы 

Москва24 2 часа назад
На пересечении улиц Мастеркова и Ленинской Слободы в Москве KIA вылетела на встречную полосу и протаранила такси. Об аварии сообщает телеканал Москва 24.
Движение на данном участке затруднено. Информации о пострадавших не поступало.
Также утром ряд поездов в сторону Москвы идут с задержками. Московско-Тверская пригородная пассажирская компания уточнила, что поезда в сторону столицы ходят с задержками до 20 минут.
В минувшее воскресенье, 22 сентября, на Федеративном проспекте на востоке Москвы автомобиль скорой помощи попал в ДТП. Машина наехала на препятствие. Пострадали три человека. Это случилось на территории городской клинической больницы имени Мухина.
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ДТП , Видео , Kia
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