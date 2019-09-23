Движение затруднено на юге Москвы

На пересечении улиц Мастеркова и Ленинской Слободы в Москве KIA вылетела на встречную полосу и протаранила такси. Об аварии сообщает телеканал Москва 24.

Движение на данном участке затруднено. Информации о пострадавших не поступало.

Также утром ряд поездов в сторону Москвы идут с задержками. Московско-Тверская пригородная пассажирская компания уточнила, что поезда в сторону столицы ходят с задержками до 20 минут.

В минувшее воскресенье, 22 сентября, на Федеративном проспекте на востоке Москвы автомобиль скорой помощи попал в ДТП. Машина наехала на препятствие. Пострадали три человека. Это случилось на территории городской клинической больницы имени Мухина.