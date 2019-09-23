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Россиянка сломала семь рёбер и таз в ДТП на Пхукете 

News.ru 44 минуты назад
Россиянка сломала семь рёбер и таз в ДТП на Пхукете
Фото: Chalong Traffic Police
Гражданка России находится в тяжёлом состоянии в одном из госпиталей Таиланда после аварии. 35-летняя Олеся Маилян была за рулём мотобайка, когда врезалась в бордюр на встречной полосе в тоннеле.
В результате столкновения женщина повредила голову, сломала руку, семь рёбер и таз, сообщает The Phuket News.
Сама россиянка пока не может рассказать о случившемся, так как ей тяжело говорить. Правоохранители ждут улучшения её состояния, чтобы допросить для выяснения причин ДТП.
Ранее News.ru писал, что в Таиланде россиянин погиб, упав с балкона гостиницы. 35-летний Алексей Заболоцких умер от многочисленных травм ещё до приезда медиков.
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