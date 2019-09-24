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Россиянка пострадала в ДТП на Пхукете 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Россиянка разбилась на Пхукете
Фото: Reuters
Гражданка РФ серьезно пострадала в результате ДТП, произошедшем в подземном тоннеле Чалонг на таиландском курортном острове Пхукет. Как сообщил в понедельник портал Pattaya Now, в данный момент 35-летняя россиянка находится в тяжелом состоянии в одной из местных больниц.
По информации издания, девушка двигалась на мотоцикле по подземному тоннелю, что запрещено местными правилами дорожного движения. Предположительно, она превысила скорость, не справилась с управлением, в результате чего потеряла равновесие и врезалась в барьерные ограждения тоннеля. Прибывшие на место полицейские обнаружили ее в сознании, несмотря на полученные множественные тяжелые травмы.
Врачи оценивают состояние девушки как очень тяжелое, но не критическое. Теперь, когда пострадавшая придет в сознание, стражи порядка намерены опросить ее о случившемся. Параллельно они собираются изучить кадры с камер видеонаблюдения. Полицейские не уверены, что в момент аварии, которая произошла в пятницу вечером, она была в шлеме.
Вместе с тем, правоохранительные органы ждут результатов проверки уровня алкоголя в крови пострадавшей россиянки. Следователи отметили, что в настоящий момент не установлены свидетели ДТП, кроме того, неизвестно, участвовало ли в аварии другое транспортное средство. Ожидается, что после восстановления россиянке будут предъявлены обвинения в безрассудном вождении, повреждении государственной собственности — оранжевых барьерных столбов, а также в езде на мотоцикле через подземный тоннель, что запрещено, подчеркнули в полиции.
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ДТП , МВД
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