В России обвинили в авариях слишком хорошие дороги

В Омске отремонтированные дороги назвали причиной участившихся ДТП. Такое заявление сделал директор департамента транспорта Александр Вялков , сообщает портал Om1.ru.

«По моему мнению, учащение аварий связано с тем, что сейчас в городе отремонтировали много дорог, и водители увеличивают скорость проезда по этим участкам», — отметил он, отвечая на вопрос местного депутата Георгия Архипова о причинах увеличения числа аварий с несовершеннолетними и общего числа ДТП в Омске.

По его данным, по сравнению с прошлым годом в регионе стало почти на 78 процентов ДТП больше, а количество происшествий с несовершеннолетними увеличилось со 134-х до 162-х.

Вместе с тем Вялков назвал информацию Архипова устаревшей и заявил, что сейчас ситуация стабилизировалась. Он также отметил, что в настоящий момент ведутся работы по разметке дорог и установке светофоров возле школ с целью сократить число ДТП.

Ранее в сентябре правительство поручило Минюсту МВД проработать вопрос об ужесточении наказания за нарушения правил дорожного движения, если в машине есть ребенок. Срок исполнения — апрель 2020 года.