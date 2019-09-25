Грузовик против пяти легковушек: массовое ДТП на МКАД

Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Авария с участием шести автомобилей произошла на МКАД
Москва24
+
ещё 2
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Пять легковых машин столкнулись с грузовиком на 28 километре внешней стороны МКАД.
По данным Агентства "Москва", пострадал один человек.
Авария произошла в районе улицы Липецкая. На месте происшествия работают экстренные службы.
Читать ещё •••
Кусок железа – за безумные деньги: обман в автосалонах
Москва24: последние новости
В Люберцах грузовик сдвинул пешеходный мост
Россиянка пострадала в ДТП на Пхукете
Россияне пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции
ДТП
Читайте также
Грузовик сдвинул пешеходный мост
Новости партнеров
Главное сейчас
В России сократились продажи Jeep
Daimler оштрафовали на 870 млн евро
Порошенко поймали на нарушении ПДД
3
В России обвинили в авариях слишком хорошие дороги
2
В Госдуме нашли новый способ лишать водительских прав
9
Видео
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
00:27
Движение затруднено на юге Москвы
ДТП
00:55
Порошенко поймали на нарушении ПДД
Автоновости
Другое
00:04
Горящий грузовик перекрыл три полосы МКАД
ДТП
01:16
Гоша Куценко припарковался на астрономическую сумму
Автоновости
Другое
00:43
Смертельное ДТП на Украине: маршрутка въехала в грузовик
ДТП
00:25
Никас Сафронов попал в ДТП
ДТП
02:31
«Я опоздаю к пахану»: экс-участник «Дома-2» устроил ДТП и скрылся
ДТП
01:13
Назван способ не платить штрафы в ГИБДД
Автоновости
Другое
00:15
Создатель «Убойной силы» погиб в ДТП
ДТП
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение