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Авария с участием шести автомобилей произошла на МКАД 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Грузовик против пяти легковушек: массовое ДТП на МКАД
Фото: РИА Новости
Пять легковых машин столкнулись с грузовиком на 28 километре внешней стороны МКАД.
По данным Агентства "Москва", пострадал один человек.
Авария произошла в районе улицы Липецкая. На месте происшествия работают экстренные службы.
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