Грузовик против пяти легковушек: массовое ДТП на МКАД

Авария с участием шести автомобилей произошла на МКАД

Пять легковых машин столкнулись с грузовиком на 28 километре внешней стороны МКАД.

По данным Агентства "Москва", пострадал один человек.

Авария произошла в районе улицы Липецкая. На месте происшествия работают экстренные службы.