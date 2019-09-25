Окровавленный мужчина без одежды сбежал из больницы в Москве

Житель столицы прыгнул в Москву-реку, попал в сливную технологическую коммуникацию, а после сбежал от медиков, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МВД

Уточняется, что мужчина в районе Москворецкой набережной прыгнул в реку и скрылся в коммуникации, откуда его достали сотрудники МЧС и передали скорой помощи.

Мужчину, всего в крови, привезли в больницу, но когда раздели и попытались оказать помощь, он растолкал врачей и сбежал.

Сейчас снова решается вопрос о госпитализации мужчины.