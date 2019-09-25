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Окровавленный мужчина без одежды сбежал из больницы в Москве 

Газета.Ru + ещё 7 2 часа назад
Окровавленный мужчина без одежды сбежал из больницы в Москве
Фото: Газета.Ru
Житель столицы прыгнул в Москву-реку, попал в сливную технологическую коммуникацию, а после сбежал от медиков, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на МВД.
Уточняется, что мужчина в районе Москворецкой набережной прыгнул в реку и скрылся в коммуникации, откуда его достали сотрудники МЧС и передали скорой помощи.
Мужчину, всего в крови, привезли в больницу, но когда раздели и попытались оказать помощь, он растолкал врачей и сбежал.
Сейчас снова решается вопрос о госпитализации мужчины.
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ДТП , МЧС , МВД , АГН "Москва"
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