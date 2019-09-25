Эпическая битва авто со шлагбаумом

Эпическая битва со шлагбаумом. Шлагбаум погиб, но победил

Водитель из Симферополя поневоле стал звездой Интернета. Правда, объяснить его (или, быть может, ее?) странные телодвижения, которые и привели к взрывному росту популярности видеоролика, пока еще никому не удалось.

Появившееся в соцсетях в минувший уикэнд видео, насколько можно судить, представляет собой пересъемку записи с камеры наружного наблюдения.

Свидетелем забавного, но весьма загадочного инцидента стала камера, наблюдающая за шлагбаумом, который перекрывает выезд с крытой парковки — по некоторым сведениям, парковки торгового центра. Начинается сюжет, как хороший триллер: поначалу не происходит ничего необычного. Автомобиль марки Chevrolet Lanos благополучно выезжает с парковки, за ним закрывается шлагбаум, и с этого момента что-то начинает идти не так, как задумывали организаторы схемы выезда.

Возможно, водитель вспомнил, что что-то забыл, возможно, ему что-то помешало снаружи или же мотор захлох, и бедолага по неопытности просто не сумел тронуться с места на подъеме, но он решил съехать на парковку задним ходом, забыв о том, что шлагбаум уже вернулся в стационарное положение.

В финале развернувшегося следом настоящего сражения пострадали, к сожалению, все трое — водитель (как минимум, финансово), автомобиль и их полосатый оппонент.