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Эпическая битва со шлагбаумом. Шлагбаум погиб, но победил 

Автовести 2 часа назад
Эпическая битва авто со шлагбаумом
Фото: Автовести
Водитель из Симферополя поневоле стал звездой Интернета. Правда, объяснить его (или, быть может, ее?) странные телодвижения, которые и привели к взрывному росту популярности видеоролика, пока еще никому не удалось.
Появившееся в соцсетях в минувший уикэнд видео, насколько можно судить, представляет собой пересъемку записи с камеры наружного наблюдения.
Свидетелем забавного, но весьма загадочного инцидента стала камера, наблюдающая за шлагбаумом, который перекрывает выезд с крытой парковки — по некоторым сведениям, парковки торгового центра. Начинается сюжет, как хороший триллер: поначалу не происходит ничего необычного. Автомобиль марки Chevrolet Lanos благополучно выезжает с парковки, за ним закрывается шлагбаум, и с этого момента что-то начинает идти не так, как задумывали организаторы схемы выезда.
Возможно, водитель вспомнил, что что-то забыл, возможно, ему что-то помешало снаружи или же мотор захлох, и бедолага по неопытности просто не сумел тронуться с места на подъеме, но он решил съехать на парковку задним ходом, забыв о том, что шлагбаум уже вернулся в стационарное положение.
В финале развернувшегося следом настоящего сражения пострадали, к сожалению, все трое — водитель (как минимум, финансово), автомобиль и их полосатый оппонент.
Впрочем, сведений о том, удалось ли администрации торгового центра найти автомобилиста и заставить его возместить ущерб, пока нет. Но это точно не Гоша Куценко, тоже попавший на днях в нешуточный переплет на парковке универмага.
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Комментарии
ДТП , Chevrolet , Chevrolet Lanos , Гоша Куценко
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