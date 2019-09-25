В ДТП по Иркутском погибли мать и ребенок

Мать с шестимесячным ребенком погибли в ДТП с автобусом под Иркутском

В Иркутске произошло столкновение Nissan AD и рейсового автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУМВД региона.

Как отмечается, в результате инцидента погибли пассажирка машины, а также ее шестимесячный ребенок.

Уточняется, что водитель Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором было шесть человек.

Как подчеркивается, 24-летняя девушка с ребенком скончались от полученных травм.

На настоящий момент врачи осматривают находящихся в автобусе.

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