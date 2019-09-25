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Мать с шестимесячным ребенком погибли в ДТП с автобусом под Иркутском 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
В ДТП по Иркутском погибли мать и ребенок
Фото: РИА Новости
В Иркутске произошло столкновение Nissan AD и рейсового автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ГУМВД региона.
Как отмечается, в результате инцидента погибли пассажирка машины, а также ее шестимесячный ребенок.
Уточняется, что водитель Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором было шесть человек.
Как подчеркивается, 24-летняя девушка с ребенком скончались от полученных травм.
На настоящий момент врачи осматривают находящихся в автобусе.
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ДТП , Nissan , Nissan AD
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