Английские футболисты устроили пьянку и попали в ДТП

Футболисты «Дерби Каунти» попали в ДТП, передает Sky Sports.

По информации издания, во время командного обеда капитан Ричард Кио и два его одноклубника употребили алкоголь. После этого один из игроков сел за руль в состоянии опьянения.

В результате ДТП Кио получил серьезную травму колена, а его одноклубники были задержаны.

Отмечается, что капитан клуба не поможет команде в оставшейся части нынешнего сезона. В клубе заявили о начале расследования.