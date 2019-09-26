Английские футболисты устроили пьянку и попали в ДТП 

Футболисты «Дерби Каунти» попали в ДТП, передает Sky Sports.
По информации издания, во время командного обеда капитан Ричард Кио и два его одноклубника употребили алкоголь. После этого один из игроков сел за руль в состоянии опьянения.
В результате ДТП Кио получил серьезную травму колена, а его одноклубники были задержаны.
Отмечается, что капитан клуба не поможет команде в оставшейся части нынешнего сезона. В клубе заявили о начале расследования.
Ранее сообщалось, что бывший игрок московских "Торпедо" и "Локомотива" Эмир Спахич попал в ДТП в Боснии и Герцеговине.